"По документам я мужчина": травести-дива Монро ответила, получила ли она повестку

Звезда не собирается прятаться от военкомата

Украинская травести-дива Монро, настоящее имя которой Александр Федяев, рассказала, что вручить повестку ей могут, но воевать не возьмут.

Об этом звезда заявила в интервью для YouTube-программы "Это никто не будет смотреть". По словам Монро, которую в шоу-бизнесе знают как женщину, ее могут вызвать в военкомат, но по причине своей трансгендерности дальше медкомиссии она не пойдет.

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"Я пойду дальше, на медкомиссию и будет осмотр у психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут. Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности. Меня устраивал мой биологический пол, меня устраивало то, что по документам я мужчина, но в социальной плоскости я живу как женщина. Но война напомнила, что мы живем в бинарной гендерной системе", – поделилась Монро.

Звезда добавила, что прятаться от военкомата не собирается. Хоть она и не сможет воевать на фронте, но сможет работать в Генштабе или за компьютером дома.

"Есть масса других профессий, небоевых должностей. Я могу работать из дома, я могу работать с компьютера – есть много сфер, в которых я могу работать на армию", – уверенно заявила Монро.

Напомним, в ноябре 2021 года травести-дива Монро открыто раскритиковала парад ко Дню независимости Украины. По ее мнению, неправильно проводить дорогостоящие массовые мероприятия при низком уровне жизни населения страны.