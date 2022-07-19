"Свою свободу никому не отдадим": каким было последнее обращение Русланы Писанки к украинцам (видео)
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Телеведущая перед смертью собирала средства на гуманитарку для украинцев
Во вторник ночью, 19 июля, не стало любимой украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Осенью 2022 года звезде могло бы исполнится 57 лет.
Для многих Писанка запомнилась очень веселым и жизнерадостным человеком. После полномасштабного вторжения россии в Украину телеведущая уехала в Германию, где там ей уже диагностировали тяжелую болезнь. Что это именно — неизвестно, однако это заболевания и забрало жизнь Писанки.
Последнее видеобращение звезды украинского шоу-бизнеса было опубликовано в ее Инстаграме 27 марта. Писанка анонсировала международный благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine — #StopWar, который состоялся в Варшаве, Польша.
"Мы должны сберечь нашу Украину и мы можем сделать это вместе. Мы будем собирать средства на гуманитарные нужды Украины, на которую напала рф и хочет украсть нашу свободу. Так от — мы свою свободу никому не отдадим и будем биться до последнего! Мы победим вместе с вами, вместе с вашей поддержкой, с поддержкой всего мира и Европы", — говорила Руслана Писанка.
Ранее мы рассказывали о малоизвестных фактах о Руслане Писанке. Знали ли вы, что это не настоящая фамилия украинской артистки?