"Сирые и убогие": Гордон высмеял россиян красноречивым фото

Журналист, которого рф объявила в розыск, показал истинную жизни россиян, поддерживающих путина

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, которого мвд россии объявило в розыск за публичные призывы к прекращению войны, высмеял простых россиян, которые поддерживают путина и его агрессивную политику в отношении Украины и других стран.

У себя на странице в Инстаграме журналист опубликовал красноречивое фото, на котором россиянин в куртке с триколором и надписью "я за путина" рыщет в мусорке.

"Сырые и убогие", — метко подписал Гордон свой пост.

На момент публикации фото набрало свыше 18 тысяч лайков. Украинцы также не остались в стороне и отметили в комментариях, как это символично выглядит для современной россии.

Напомним, что ранее Дмитрий Гордон вместе с украинским блогером Алексеем Дурневым жестко прошелся по российским пропагандистам — Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеву. Также известный журналист гневно высказался про артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине и убийства мирных людей.