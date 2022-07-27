Крымскому приготовиться: "бавовна" на Антоновском мосту развеселила украинцев

Украинские пользователи соцсетей очень радуются разрушениям, которые получила переправа через Днепр

Главной темой ночи с 26 на 27 июля стал вероятный подрыв Антоновского моста, который соединяет Херсон с левым берегом области.

Российские оккупанты долго не признавали наличие повреждений на переправе, однако от реальности не скрыться за пропагандой.

И хотя официальных данных о состоянии моста пока нет, украинцы уже начали праздновать возможное повреждение логистических путей для россиян.

"Телеграф" промониторил социальные сети и собрал лучшие реакции на событие. В подборке найдутся и мемы, и текстовые шутки, и даже видео от самых быстрых украинских "мемопроизводителей", а также обычных интернет-пользователей. Надеемся, это поднимет читателям настроение!

Разумеется, без шуток о HIMARS, которыми, вероятней всего, и были нанесены удары по Антоновскому мосту, обойтись не могло. Украинцы очень благодарны американскому оружию, которое наводит панику на россяин.

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Также в сети бурно обсуждают версии россиян, смеясь над тем, как враги не могут "договориться" насчет единственной правильной реакции на происходящее.

Также в сети полно шуток насчет нынешнего состояния моста в Херсоне. К примеру, народное творчество создает целые "капчи", на которых предлагает отыскать Антоновский мост после "прилета" от ВСУ. В дополнение к этому люди очень хотят увидеть, как же переправа выглядит сейчас.

Стоит отметить, что Антоновский мост настолько крут, что даже завел собственный Telegram-канал, где отчитывается о своем "состоянии". Кто его автор, неизвестно, однако согласно последних сообщений ВСУ могли задеть и железнодорожную часть моста во время атаки.

Ну и куда же без планов на будущее? Здесь и шуточные предупреждения Крымскому мосту, и готовность некоторых украинских компаний возвращаться к полноценной работе на Херсонщине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к чему, по мнению военного эксперта Олега Жданова, может привести уничтожение Антоновского моста. Предположения специалиста касаются мстительной натуры российских оккупантов, которые регулярно усиливают огневое давление после проигрышей на поле боя.