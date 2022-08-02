"Не вижу, как растет мой сын": воюющий против россии звезда "Крепостной" рассказал о жизни на передовой

Тяжелее всего актер переносит разлуку со своей семьей и маленьким сыном.

Известный украинский актер, звезда сериалом "Сага" и "Крепостная" Александр Печерица с самого начала российского вторжения не смог сидеть сложа руки, и взяв оружие, вместе с некоторыми своими коллегами, например Русланом Пахоми, отправился на передовую, чтобы защитить свою родину.

На своей странице в Инстаграм Александр периодически публикует подробности своей жизни на фронте. В одной из таких публикаций он опубликовал часть своего интервью для "5 канала", в котором рассказал, что для него самое сложное в пребывании на передовой.

"Я не вижу свою семью, я не вижу, как растет мой сын. Это, наверное, самый болезненный момент. Но, я думаю, что это того стоит. Это та цена, которую я плачу за свою свободу, за возможность говорить о том, что я думаю и жить в свободной нашей независимой прекрасной Украине" — отмечает Печерица.

Отметим, что несмотря на войну, Печерица не унывает и в перерывах между боями читает стихи и играет на гитаре. И вовсе актер считает, что после победы Украины, нашу страну ожидает большой творческий всплеск.

В одном из своих постов, Печерица прочитал стих украинского поэта, автора песен и активистки Елизаветы Жариковой "Тим, хто читає новини…". Его прочтение очень растрогало его поклонников, судя по комментариях, которые они оставляют под видео.

Отметим, что родился Александр в Санкт-Петербурге, однако вырос в Краматорске, куда после переехала его семья. А сейчас его дома ждет супруга и маленький сын, ради которого он и бросился защищать мирную Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ксению Мишину оштрафовали в Бельгии. Звезда "Крепостной" провинилась, когда ехала в аэропорт с сыном Платоном.