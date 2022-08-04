Чем полить морковь, чтобы получить сладкие корнеплоды: смешайте воду всего с 1 ингредиентом

Рассказываем, как совместить обычный полив моркови с действенной подкормкой

Бывает так, что даже посадив сладкие сорта моркови, в результате дачники все равно получают невкусный урожай.

Важно знать, что для повышения сладости культуры полив обычной водой не ограничивается. Чтобы морковь выросла не только сладкой, но и крупной, ее нужно дважды за сезон полить подсоленной водой. Это ускорит рост моркови и отпугнет вредителей.

Как вырастить сладкую морковь

На 10 литров воды добавляем одну столовую ложку поваренной соли. Размешиваем соль, чтобы полностью растворилась. Перед поливом солевым раствором почву увлажняем.

Ранее мы писали о четырех важных этапах корректного ухода за морковью. Благодаря этим действиям культура вырастет крупной, ровной и сладкой.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.