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Чем полить морковь, чтобы получить сладкие корнеплоды: смешайте воду всего с 1 ингредиентом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как повысить сладость моркови с помощью поваренной соли Новость обновлена 04 августа 2022, 11:23
Как повысить сладость моркови с помощью поваренной соли

Рассказываем, как совместить обычный полив моркови с действенной подкормкой

Бывает так, что даже посадив сладкие сорта моркови, в результате дачники все равно получают невкусный урожай.

Важно знать, что для повышения сладости культуры полив обычной водой не ограничивается. Чтобы морковь выросла не только сладкой, но и крупной, ее нужно дважды за сезон полить подсоленной водой. Это ускорит рост моркови и отпугнет вредителей.

Как вырастить сладкую морковь

На 10 литров воды добавляем одну столовую ложку поваренной соли. Размешиваем соль, чтобы полностью растворилась. Перед поливом солевым раствором почву увлажняем.

Ранее мы писали о четырех важных этапах корректного ухода за морковью. Благодаря этим действиям культура вырастет крупной, ровной и сладкой.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.

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