Не помогла ни полиция, ни работники отеля: украинская певица столкнулась с агрессией россиян в Болгарии

Вместо полиции к ней приехали четыре мужчины "по понятиям".

Украинская певица, внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, дом которого весной разрушила российская ракета, Маша Фокина столкнулась с неадекватными россиянами во время своего отдыха на курорте в поселке Равда на берегу Черного моря в Болгарии. Представители страны-агрессора решили показать всю свою "силу" и "ум", забросав номер украинки гнилыми фруктами.

Об этой неприятной ситуации Фокина рассказала на своей странице в Инстаграм. Однако больше всего ее возмутило отношение персонала гостиницы и полиции к сложившейся ситуации. Помимо того, что ей никак не помогли, так еще и запретили ей вызывать полицию.

"Насколько я была разочарована, когда, придя к себе в номер, увидела, что наша дверь была обметана гнилыми фруктами. После этого инцидента я сразу обратилась к работникам гостиницы. И попросила показать на камерах, кто преподнес мне такой сюрприз. На ресепшене мне отказали в помощи" — рассказала Маша.

После того как она поговорила с мужем, который посоветовал ей вызвать полицию в надежде получить защиту, ведь в чужой стране она отдыхает одна с трехлетним ребенком. Как только в гостинице узнали, что Фокина планирует вызвать полицию, ее начала отговаривать, отмечая, что они сами решат эту проблему. В итоге вместо полиции приехали 4 человека "по понятиям" и грубо общались с певицей.

"То, что я испугалась, ничего не сказать, но не за себя, а за своего маленького сына, безопасность которого стоит на первом месте. Я убедилась, насколько злые, бездушные и жестокие бывают люди, которые перед собой не видят границ" — отметила Фокина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Италии украинская бабушка напала на русскоязычных девушек. Женщина посреди бела дня пыталась догнать россиянок и ударить одну из них сумкой, пока ее не остановил блюститель порядка.