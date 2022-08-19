Звезда сериала "Кухня" жила в рф 13 лет, а сейчас поддержала Украину: почему слова актрисы всколыхнули сеть

Актриса откровенно рассказала, почему уехала сниматься в россию и планирует ли туда возвращаться

Актриса Екатерина Кузнецова, дочь знаменитого украинского футболиста Олега Кузнецова, с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины заняла активную позицию. Девушка открыто говорит о зверствах российской армии и геноциде украинского народа. Хотя последние 13 лет проживала в россии, ее гражданский муж – гражданин рф. Все это время актриса снималась в российских проектах, но были роли и в Украине.

Недавно Кузнецова дала ряд интервью, которые живо обсуждают в сети. Представители сферы киноискусства разделились на два лагеря: кто-то поддерживает и благодарит за то, что не молчит, другие же обвиняют в приспособленчестве и акцентируют на многолетней работе в киноиндустрии рф, в том числе после аннексии Крыма и начала АТО. Что говорит в интервью актриса Екатерина Кузнецова, высказывалась ли она публично ранее о событиях в родной стране и какие реакции собирают ее слова сейчас – подробности в материале "Телеграфа".

Чем известна актриса Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова, которой сейчас 35 лет, с детства росла творческой личностью, занималась вокалом. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, работала в театре, участвовала в различных украинских и российских телешоу, на ее счету десятки ролей, в том числе главных, в фильмах и сериалах.

Маленькая Катя Кузнецова с родителями и бабушкой

В россии она снималась в проектах "Самый лучший фильм 3-ДЭ", " Быстрее, чем кролики", "Королева бандитов", "Война полов", "Знахарь", "Родком", "Ангелы средней полосы", "Анка с Молдаванки". Пожалуй, широкую популярность Кузнецовой принесла роль официантки Саши в известном российском сериале "Кухня". В Украине она участвовала в таких проектах, как "Сердцу не прикажешь", "Родные люди", "Только любовь", "Отчаянный домохозяин", "Бешеная свадьба-2", "Отражение звезды".

На съемках "Кухни" с Марком Богатыревым

С Назаром Заднепровским в фильме "Бешеная свадьба-2"

Что говорила об Украине до полномасштабной войны

Большинство интервью, которые давала Кузнецова украинским и российским изданиям, касаются работы или же личной жизни. Обширных рассуждений о политических предпочтениях или гражданской позиции нет. Вместе с тем, как-то актриса призналась, что в свои на тот момент 33 года ни разу не участвовала в выборах, так как давно переехала в Москву из Киева. От украинского гражданства, о чем Екатерина не раз говорила журналистам, не отказывалась.

Актриса была замужем за российским актером Евгением Прониным, официально брак был заключен в 2014 году. Пышное торжество пара решила отложить из-за тогдашней обстановке в Украине. Тогда Екатерина говорила, мол, еще раз убедилась в том, что она украинка, отмечала, что ей сложно находиться в Москве, а цинизм многих россиян ее поражал. Несмотря на это, продолжила работать в рф вплоть до 2022-го. К слову, в некоторых медиа говорится, что брак распался спустя год на почве политических разногласий, но актриса опровергает это.

В целом, до 24 февраля 2022 года Кузнецова нечасто открыто комментировала происходящее в Украине и взаимоотношения между государствами-соседями. Стоит отметить, что в ее Инстаграм можно встретить упоминания в виде отдельных постов о таких событиях, как День Независимости Украины, победа певицы Джамалы на "Евровидении", помещение Надежды Савченко в тюрьму. После 24 февраля Кузнецова стала высказываться более конкретно.

Публикация на странице звезды

Пост к 23 февраля в 2015 году

Реакция на историю с Надеждой Савченко

Пишет, что не обсуждает политику

О событиях после 24 февраля 2022-го

Призывает не верить пропаганде

Впервые встретилась с родителями после вторжения

7 основных тезисов из интервью Кузнецовой

Недавно актриса пообщалась с украинскими интервьюерами Алиной Доротюк и Славой Деминым о войне, близких, работе, жизни в рф и будущих планах. Интервью опубликованы на Ютуб-каналах "Люкс ФМ" и "Аліна Доротюк". Несколько ключевых мыслей, озвученных Екатериной Кузнецовой в этих беседах:

О переезде. В Украине чувствовала второсортность в сравнении с российскими звездами, которые получали лучшие роли и большие гонорары. "Это моя личная драма, личная трагедия". Продюсер одного из украинских телеканалов сказал, мол, правильно, езжай, становись знаменитой и возвращайся за большие деньги сниматься у нас.

В Украине чувствовала второсортность в сравнении с российскими звездами, которые получали лучшие роли и большие гонорары. "Это моя личная драма, личная трагедия". Продюсер одного из украинских телеканалов сказал, мол, правильно, езжай, становись знаменитой и возвращайся за большие деньги сниматься у нас. О принципах. Принципиально не отказывалась от гражданства Украины, игнорировала предложения в проектах, где предполагались съемки на территории аннексированного Крыма. Не соглашалась на работу в одном кадре с актерами, которые яро выступают против Украины (Иван Охлобыстин). После аннексии Крыма надеялась, что российских актеров перестанут снимать в Украине, но увидела, что этого не произошло.

Принципиально не отказывалась от гражданства Украины, игнорировала предложения в проектах, где предполагались съемки на территории аннексированного Крыма. Не соглашалась на работу в одном кадре с актерами, которые яро выступают против Украины (Иван Охлобыстин). После аннексии Крыма надеялась, что российских актеров перестанут снимать в Украине, но увидела, что этого не произошло. О войне. После 2014 года не поняла всю серьезность происходящего в Украине и вероятные последствия. Было много работы, контракты, не хотела подводить людей. С первых часов полномасштабной войны на связи с родителями и бабушкой, которые находятся в Киеве, а первые дни нападения застали в Киевской области. "В 4 утра просто подлым образом сделали геноцид украинского народа", путин — "кремлевская крыса", по ощущениям, за него около 40% россиян.

После 2014 года не поняла всю серьезность происходящего в Украине и вероятные последствия. Было много работы, контракты, не хотела подводить людей. С первых часов полномасштабной войны на связи с родителями и бабушкой, которые находятся в Киеве, а первые дни нападения застали в Киевской области. "В 4 утра просто подлым образом сделали геноцид украинского народа", путин — "кремлевская крыса", по ощущениям, за него около 40% россиян. О россиянах. "Эта война сняла все маски с людей". Перестала общаться с кумой, которая твердит о том, что "все не так однозначно". Фраза "братский народ" — странная, росла в самостоятельной и независимой Украине, в менталитете россиян и украинцев чувствуется большая разница. Пропаганда влияет на жителей рф. Последние два года на федеральном канале показывали только передачи об истории в выгодной власти интерпретации под "гипнотическую" музыку.

"Эта война сняла все маски с людей". Перестала общаться с кумой, которая твердит о том, что "все не так однозначно". Фраза "братский народ" — странная, росла в самостоятельной и независимой Украине, в менталитете россиян и украинцев чувствуется большая разница. Пропаганда влияет на жителей рф. Последние два года на федеральном канале показывали только передачи об истории в выгодной власти интерпретации под "гипнотическую" музыку. О вере в Победу. Уверенна — мы будем свободными. "Самый страшный сон кремлевской крысы и российского народа, что мы будем вольной европеизированной страной, конкурентной с соседними государствами, где английский язык знает каждый первый". Россиянам – "раскройте глаза, не живите в карцере, изучайте и если не можете поддержать, то хотя бы умейте сострадать, не показывайте свою классную жизнь".

Уверенна — мы будем свободными. "Самый страшный сон кремлевской крысы и российского народа, что мы будем вольной европеизированной страной, конкурентной с соседними государствами, где английский язык знает каждый первый". Россиянам – "раскройте глаза, не живите в карцере, изучайте и если не можете поддержать, то хотя бы умейте сострадать, не показывайте свою классную жизнь". О будущем. Должна была весной сниматься в продолжении одного российского сериала – отказалась. Возвращаться в россию не намерена, квартиру можно продать со временем. Что будет с карьерой – неизвестно, если будет возможность, сделает все возможное для того, чтобы про украинское кино узнали.

Должна была весной сниматься в продолжении одного российского сериала – отказалась. Возвращаться в россию не намерена, квартиру можно продать со временем. Что будет с карьерой – неизвестно, если будет возможность, сделает все возможное для того, чтобы про украинское кино узнали. О возлюбленном. Гражданский муж Максим Аплин — гражданин россии, бизнесмен, владелец серф-школы на Шри-Ланке, вместе пять лет, помолвлены. Узнали о полномасштабном вторжении, находясь на острове Тенерифе, где остаются и сейчас. Он поддерживает и не хочет жить в рф, еще раньше задумывался об эмиграции, так как в россии не чувствует себя свободным.

С любимым

Реакция на признания актрисы Кузнецовой

Большое количество пользователей положительно отреагировали на интервью Кузнецовой. В комментариях ее благодарят за то, что не смолчала, как некоторые украинцы, работающие и живущие в стране-агрессоре. Хвалят и за красивый украинский язык.

Многие украинцы поддержали актрису

Отзывы преимущественно положительные

Есть и те, кто критически отнесся к сказанному украинкой. В частности, на портале "Детектор медиа" вышла колонка арт-обозревателя Лены Чичениной. Так, авторка пишет, что и после 2014 года, когда украинское кино начало интенсивно развиваться, Кузнецова дальше выбирала россию: зарабатывала там деньги, копила на жилье, несмотря на войну и оккупацию Крыма.

"Екатерина жалуется, что ее с какого-то перепуга все эти годы считали именно российской актрисой. Действительно удивительно. А как стоило воспринимать человека, который живет в россии, снимается в россии и практически никак не позиционирует свою украинскость? И после 2014 года не выражает своей политической позиции", — говорится в материале.

По мнению Чичениной, в Украине остро стоит проблема с институтом звезд, а знаменитостей, которые хорошо знают историю, интересуются политикой и способны громко заявить о своей позиции, чрезвычайно мало.

"Лично я считаю, что Катя – просто типичная представительница актерской тусовки, преимущественно сериальной. Это люди, которые чуть-чуть как флюгеры, любят сидеть на двух стульях. И скорее предпочитают приспособиться к условиям, чем изменять их. Чтобы было удобно", — говорится в посте обозревателя в Фейсбук.

Лена Чиченина о заявлениях актрисы

Ранее "Телеграф" сообщал, что знаменитый балерун, уроженец Херсона Сергей Полунин сделал сразу три татуировки с портретами путина. В сети бурно отреагировали на фото танцовщика.