"Вы пропащие": Леся Никитюк сравнила россиян с украинцами

Телеведущая обратилась к россиянам

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время полномасштабной войны продолжила снимать свое популярное тревел-шоу "ЛеМаршрутка", рассказала, как символ калины по-разному воспринимается у украинцев и россиян.

"В Украине, когда рождается ребенок, родители сажают калину. На россии, когда их ребенок погибает в Украине, родители покупают ладу калину. Вы пропащие…", — обратилась ведущая к россиянам в Инстаграме.

Также украинская звезда дополнила пост своим фото, на котором она изображена у той же калины.

Напомним, что после 24 февраля, когда россия напала на Украину, украинская телеведущая Леся Никитюк организовала временное убежище для вынужденных переселенцев в родном Хмельницком. 1 июля стало известно о закрытии этого центра. Стоит отметить, что за четыре месяца приют предоставил временное убежище, обеспечил всем необходимым почти 3000 взрослых людей, 320 детей и 84 животных.

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк сообщила о гибели знакомого из Мариуполя. Телеведущая познакомилась с молодым моряком во время съемок шоу "ЛеМаршрутка" в Мариуполе.