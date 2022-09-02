Юный украинец собрал 6-значную сумму на помощь детям погибших бойцов ВСУ: Тополя показал маленького героя (видео)

Благодаря своим мини-концертам 8-летний Сергей собрал для армии 200 тысяч гривен

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, покинувший фронт по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, познакомился с маленьким украинцем, который, устраивая небольшие концерты, собрал для украинской армии 200 тысяч гривен.

Своим пением 8-летний Сергей Мороз накопил огромную сумму за три месяца, репертуар — исключительно украинский. Как пишет "Суспільне", возле Сергея останавливаются и пенсионеры, и дети. Идея петь на Валу возникла у самого Сергея. Его поддержали родители.

Как сообщил Тарас Тополя у себя в Фейсбуке, из 10 песен в репертуаре Сергея, три группы "Антитела".

"Мальчик давно мечтал познакомиться с группой, но полгода Антитела были на передовой. Поэтому Сергей не терял времени и занимался важными волонтерскими делами. Наконец Антитела и Сережа встретились, мечта мальчика сбылась!", — говорится в посте коллектива.

В четверг, 1 сентября, 8-летний патриот передал 50 тысяч грн в фонд "Антитела". Денежные средства пойдут в поддержку деток 130-го Батальона, отцы которых погибли на войне.

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Тарас Тополя встал на защиту родины. Вместе с коллегами из группы "Антитела" Тополя в течение шести месяцев помогал на фронте как боевой медик. Сейчас группа вернулась к творчеству и уже выступила на одной сцене с британской звездой Эдом Шираном. Однако музыканты продолжают служить в 130-м батальоне территориальной обороны Киева, поэтому по приказу Валерия Залужного "Антитіла" могут вернуться на передовую в любой момент.

На передовой Тополя также встретил свое 35-летие. Его жена, украинская певица Alyosha (Алена Тополя), два сына и дочь находятся у родственников в США.