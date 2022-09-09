Почему в пятницу нельзя убирать в доме: интересные народные суеверия

Рискуете вымести благополучие из дома и притянуть в свои сны ночные кошмары.

Как известно, пятница – день тяжелый, даже несмотря на близость выходных. По церковным канонам, это страстной день недели, потому что именно в пятницу был казнен Иисус Христос. Так что с этим днем связано много народных примет и запретов.

Многие из них касаются уборки и приведения в порядок жилища. "Телеграф" расскажет, что ни в коем случае нельзя делать в пятницу по дому, чтобы не накликать на себя неприятности и беду.

Приметы об уборке в пятницу

Наведение порядков в доме в этот день может привести к семейным скандалам.

Человек, который моет пол в страстной день, вымывает членов своей семьи из дома.

Также мытье полов вымывает благополучие из дома.

В пятницу ни в коем случае нельзя менять постельное белье на чистое – будут сниться кошмары.

Женщинам в этот день вообще не рекомендуется заниматься домашними делами – стирать, гладить, шить, вышивать, вязать и т.д.

Наши предки верили, что не только дом, но и себя в пятницу нельзя приводить в порядок: стричь волосы и ногти, ходить в баню, даже мыть голову и бриться, потому что это провоцирует болезни.

Вообще не стоит начинать новых дел в пятницу, потому что они будут неудачными.

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