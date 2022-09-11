Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: что строго запрещено делать в этот день
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Ежегодно 11 сентября верующие празднуют большой праздник — в этот день есть свои запреты
В это воскресенье, 11 сентября, христиане восточного обряда отмечают один из важных праздников христианской религии — Усекновение главы Иоанна Предтечи, или Крестителя.
В этот день чтят память казни святого Иоанна. Несмотря на то, что Усекновение главы Иоанна Предтечи не принадлежит к двенадцатым праздникам, 11 сентября христиане соблюдают очень строгий пост. По народному календарю 11 сентября отмечается Иван Постный.
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи
- ставить на стол блюда на блюде;
- употреблять молочные и мясные продукты;
- завидовать, сплетничать и ссориться;
- брать в руки и использовать острые предметы (ножи, ножницы и т.п.);
- венчаться, крестить ребенка;
- танцевать и веселиться.
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