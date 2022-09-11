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Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: что строго запрещено делать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября
Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября

Ежегодно 11 сентября верующие празднуют большой праздник — в этот день есть свои запреты

В это воскресенье, 11 сентября, христиане восточного обряда отмечают один из важных праздников христианской религии — Усекновение главы Иоанна Предтечи, или Крестителя.

В этот день чтят память казни святого Иоанна. Несмотря на то, что Усекновение главы Иоанна Предтечи не принадлежит к двенадцатым праздникам, 11 сентября христиане соблюдают очень строгий пост. По народному календарю 11 сентября отмечается Иван Постный.

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи

  • ставить на стол блюда на блюде;
  • употреблять молочные и мясные продукты;
  • завидовать, сплетничать и ссориться;
  • брать в руки и использовать острые предметы (ножи, ножницы и т.п.);
  • венчаться, крестить ребенка;
  • танцевать и веселиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще церковные праздники украинцы отмечают в сентябре 2022 года.

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#Праздники #Запреты #Усекновение главы Иоанна Предтечи