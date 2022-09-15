«Ежи должны оставаться на Майдане - как напоминание, что и в войну искусство существовало»: художница Варвара Логвин

Художница из Шостки покрывает противотанковые заграждения петриковской росписью

Уже несколько недель практически каждый день на Майдан Независимости в Киеве приходит Варвара Логвин. Здесь, в центре столицы, она превращает противотанковые заграждения в арт-объекты, покрывая безликий метал петриковской росписью.

"Рабочее место" Варвары Логвин – уроженки Шостки, которая сейчас живет в Киеве, – на Майдане напротив Дома профсоюзов. Тут на самом углу пешеходной зоны есть несколько противотанковых ежей – отголоски весенних атак россиян на столицу. Их сдвинули за ненадобностью с проезжей части, но окончательно не убрали. Теперь уже второй объемный шестиконечный крест "расцвел" традиционными украинскими узорами.

"Первый мой еж на Майдане – черно-красный", - говорит Варвара

- По образованию я юрист и экономист, занималась пиротехническим бизнесом, а рисование – это мое хобби, — рассказала "Телеграфу" Варвара. – У меня мама – художница, я училась в школе искусств, в студии петриковки занималась 9 лет. Этот вид живописи мой любимый, но я его немного переосмысливаю и делаю более современной, она у меня получается неклассической. Традиционная роспись всегда без подрисовки, без ничего, как рука пошла, так и идет – криво-косо, все очень размашисто. А я в этом плане перфекционист, мне важно, чтобы все было аккуратно, симметрично.

И действительно, перед тем как браться за краски, Варвара размечает будущий рисунок на предварительно подготовленном "полотне". В случае с заграждениями это зачистка металла от ржавчины, нанесение акриловой грунтовки, а затем акриловой эмали в два слоя. Только в этом случае, уточняет художница, краска будет ложиться ровно.

- Еж, над которым я сейчас работаю, в национальных цветах Польши. Это благодарность за поддержку украинцев и помощь, которую поляки оказывают нашей стране, — уточняет Варвара. – На нем не будет зеленого цвета, который практически всегда присутствует в петриковской росписи. А первый еж на Майдане – черно-красный, как наш альтернативный флаг, рисунок – гроздья калины. До этого еще был один с желтым фоном, его можно увидеть возле дороги возле центрального входа на территорию ВДНХ.

Этот еж художница оформляет в национальных цветах Польши

Художница добавляет, что пока не знает, сколько еще ежей разрисует. Говорит, что все зависит от настроения и в определенной степени финансовых возможностей. Хоть и находятся желающие поддержать донатами ее проект, основная часть затрат ложится на личный бюджет.

Противотанковые заграждения сдвинули с проезжей части, но окончательно не убрали

- У меня нет четкого плана, я просто рисую, потому что это не заказ, а творчество в чистом виде. Так что — насколько у меня хватит сил и желания. Основной посыл, с которым я взялась за роспись противотанковых ежей, — хотелось рассказать миру об украинской культуре. И хотя у меня уже много предложений по поводу дальнейшей судьбы ежей (их хотят забрать, в частности, в музеи), мне кажется, они подольше должны оставаться именно на Майдане. И не в качестве заграждений, готовых защищать город, а как арт-объекты, которые напоминают и про саму войну, и про то, что искусство в это время так или иначе существовало.