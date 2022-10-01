Сын погибшего ведущего Игоря Пелыха отправился воевать на Донбасс и показал фото с фронта

20-летний Иван со своей ротой обороняют Донбасс.

Старший сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, 20-ти летний Иван с первых дней полномасштабного вторжения рф в Украину стал на оборону своей родины. Сначала он был в составе Сил терробороны, а сейчас воюет на Донбассе в рядах 1-й международной роты специального назначения.

На своей странице в Инстаграм Иван периодически публикует фото с фронта и делится своими мыслями про эту войну. В одном из таких постов Пелых-младший поделился снимком со своими собратьями из роты, а также в подписи к снимку рассказал о своих эмоциях, которые бушую, когда он стоит на боевой позиции.

"Невозможно словами передать тот адреналин, когда у тебя над головой свистят шары и каждый раз, перед тем, как выдвинуться и открыть огонь, или перебежать на другую точку, ты не знаешь или не прилетит сейчас по тебе. Единственное в чем 100% уверен, это в твоем собратье справа и слева, потому что все, кто здесь, функционируют, как одно целое" — пишет Иван, добавляя, что война совсем не такая романтичная, как может показаться с постов в Фейсбуке или Инстаграме.

Также парень отметил, что каждая новость об успешно освободившемся селе во время контрнаступления ВСУ, на самом деле дается очень дорого. И эту цену могут понять только те, кто здесь побывал и все это видел. Иначе, вряд ли кто это осознает.

Как сообщалось ранее, в боях против российских оккупантов на Донецком направлении погиб известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский. 24-летний спортсмен погиб после взрыва артиллерийского снаряда.

Кроме того, "Телеграф" писал, что недавно война унесла жизнь заслуженного артиста Украины и педагога дуэтного танца KSBC Александра Шаповала.