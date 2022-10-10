Дорофеева и Бедняков показали, как им угрожают россияне: "Ответочка за Крымский мост" (фото)

Жители страны-агрессора пишут украинским звездам, что бомбят Украину в ответ за Крымский мост

Украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Андрей Бедняков поделились скриншотами переписок с жителями россии — страны-агрессора, которая в понедельник, 10 октября, устроила массированную ракетную атаку против украинцев. Сейчас звезды украинского шоу-бизнеса ведут информационную войну и публикуют фото и видео последствий обстрелов, из-за которых погибли многие украинцы.

Так, на одну из таких сторис Наде Дорофеевой россияне написали, что бомбят украинские города в ответ за взорванный Крымский мост. Напомним, что 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста начался сильный пожар, также обвалилась часть дорожного полотна.

"За мост, мр*зь. Не с теми связались",- пишут россияне.

Также гневными сообщениями после массированной атаки по Украине россияне забросали и Андрея Беднякова. Телеведущий заявил в Инстаграме, что россиян для украинцев больше не существует. В ответ на это одна россиянка написала, что "скоро вас (украинцев) не будет, к сожалению".

Также Бедняков показал скриншот сообщения еще от одной жительницы страны-агрессора, которая написала, что взрывы по всей Украине — это "ответочка за Крымский мост".

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 10 октября начали раздаваться взрывы сразу в нескольких областях: в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Комментируя обстрел рф, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях.