У "Мисс Украина International" на войне с россией погиб отец: фото и что о нем известно

Мужчина заявлял, что будет бороться до последнего и победит коварного врага

Модель, представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Интернешнл" в 2018 году Богдана Тарасик сообщила о гибели своего отца, криворожского предпринимателя Константина Тарасика.

О смерти родного человека девушка сообщила в Инстаграме 11 октября. Также Богдана поделилась с подписчиками черно-белым фото из детства, на котором она маленькая играет с отцом.

"Я тебе благодарна, что ты так смел и пошел нас защищать в первый же день. Я благодарна, что ты подарил нам всем жизнь. Ты наш герой. Смелый и храбрый. Пятеро детей и двое внуков остались без отца и деда. Ты в нашем сердце навсегда. Ты погиб героем, защищая нашу страну. Я тебя очень сильно люблю", — написала девушка.

Предприниматель из Кривого Рога, руководитель интернет-магазином сантехники Константин Тарасик, как пишет one.kr.ua, взял оружие с первого дня полномасштабной агрессии россии против нашей страны. Мужчина имел сильный и жизнерадостный характер, отмечал, что будет бороться до последнего и победит коварного врага. Еще в августе он делился фотографией с другим военным и планами вернуться с победой. Но сердце героя остановилось.

Констянтин Тарасик с собратом на фронте

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели одного из лидеров фанатского движения, болельщика киевского "Динамо" Максима Яловцова по кличке Регбист. Мужчина трагически погиб на фронте.