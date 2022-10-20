"Потерялась? Не можешь найти родину?": сеть распекла предательницу Лорак из-за нового видео

Певицу постепенно "отменяют" не только в Европе, но и в сети

Родившаяся в Украине Ани Лорак, которая, живя в россии, ни разу не осудила эту страну из-за вторжения 24 февраля, как ни в чем не бывало продолжает спокойно заниматься музыкой и ориентироваться исключительно на российскую аудиторию.

На днях артистка выпустила анонс будущего клипа под названием "Лабиринт". На кадрах героиня Лорак метается в лабиринте в поисках любимого. Премьера запланирована на пятницу, 21 октября.

В то время как россияне в комментариях "поют оды" артистке, украинские пользователи, среди которых оказались большие поклонники исполнительницы, справедливо отмечают, что для них она больше никто и на родине певицу никто не ждет.

Украинцы презирают свою бывшую любимицы и желают ей только одного достойного слушателя — бункерного кровавого диктатора путина.

Напомним, что Ани Лорак "отменяют" в Европе, и все благодаря протестам украинцев. Певица должна была выступить в Германии — в рекламе она подчеркнула, что она именно украинская певица, да еще и "титулованная". Однако это ей не помогло — концерты Лорак отменили.

Ранее также были отменены концерты поклонницы кремля и в Праге. Инициативная группа украинской диаспоры добилась того, что организаторы форума Forum Karlin убрали из программы выступление певицы.

Как ранее писал "Телеграф", за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.