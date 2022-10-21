Октябрем не ограничится: когда ждать следующей волны магнитных бурь

Стоит быть осторожными: в следующем месяце Землю накроет сразу две мощных бури

Пока многие метеозависимые люди застыли в ожидании мощного всплеска солнечной активности в конце октября, эксперты уже прогнозируют несколько новых волн магнитных бурь — в этот раз на ноябрь. Всего предсказывают четыре неблагоприятных даты, в которые стоит более внимательно следить за своим здоровьем и настроением.

Более детально расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию "1+1". Напомним, что в дни магнитных бурь некоторые хронические заболевания могут обостряться, а негативные эмоции — больше обычного выходить из под контроля.

Поэтому, во избежание всяческих эксцессов стоит запомнить всего четыре даты:

11 ноября (мощная буря, может продлиться до двух суток);

(мощная буря, может продлиться до двух суток); 15 ноября (менее мощный всплеск, продлится 12 часов);

(менее мощный всплеск, продлится 12 часов); 18 ноября (буря будет иметь среднюю интенсивность);

(буря будет иметь среднюю интенсивность); 25 ноября (наиболее мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней).

Кроме повышенной тревожности, дополнительного раздражения, головной боли и сонливости повышенная солнечная активность может вызывать и другие проблемы. Поэтому людям, которые являются метеозависимыми, лучше не нагружать себя лишний раз в этот период, а лучше позаботиться о самочувствии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно поддержать организм во время магнитных бурь. Советы являются весьма простыми, но действенными, поэтому им лучше неукоснительно следовать.