Не поможет даже размахивание “ядерной дубинкой”: известный астролог назвал дату полной капитуляции россии

Война затянется еще минимум на год, однако тогда победа будет максимальная, считает астролог

Известный астролог Дмитрий Уранус, ранее рассказавший о судьбе незаконно аннексированного полуострова Крым, спрогнозировал, как и когда закончится война, в случае если Украина отказывается от перемирия на условиях россии и замораживания конфликта, и побеждает в войне с рф.

В своем прогнозе, опубликованном в Facebook, Уранус отметил, что быстрой победы не будет, и по его подсчетам, война затянется еще как минимум на год. Астролог отмечает, что есть вероятность большой ракетной атаки около праздника Нового года и Рождества, когда может пострадать не только энергосистема страны, но и газовая распределительная система. Да и в принципе в январе 23 года будут продолжаться ракетные удары.

"К марту 23г. транзитный Сатурн окончательно отойдет от соединения с Луной карты Украины, и так называемый страшный период "Саде Сати" для нашей страны закончится. Обычные люди станут меньше страдать от обстрелов и разрушений гражданской инфраструктуры" — добавил Уранус.

Также астроэксперт поделился рядом предварительных прогнозов, которые еще "требуют уточнения":

Опасность со стороны Беларуси – около апреля 23 года, но это будет просто отвлекающий маневр.

Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины– май и июнь 2023. Практически все мобилизованные враги будут уничтожены к этому времени.

Июль 2023 – Украина выходит на границу с Крымом.

Осень 2023 – можно начинать переговоры об условиях капитуляции россии и решения крымского вопроса.

"Мои расчеты показывают, что войну можно будет считать выигранной в период с января 2024 по апрель 2024г" — подытожил Дмитрий.

Ранее, согласно раскладу Таро экстрасенса Рубины Цибульской, ситуация на фронте будет напряженной, но в пользу украинских Вооруженных сил.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".