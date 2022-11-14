Не того взяли: украденный в Херсоне енот стал героем новой порции патриотичных мемов

Енота обещают вернуть, но праведный гнев украинцев уже не остановить

Российские захватчики уже мало кого могут удивить зверствами в Украине, но похищение енота из Херсонского зоопарка вызвало чрезвычайно негативную реакцию украинцев.

На третий день после освобождения Херсона в сети до сих пор активно плодят мемы про похищенного енота.

Стоит заметить, что из Херсонского зоопарка по приказу директора ялтинского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова на самом деле вывезли большинство животных, от ламы и волка до осла и белок, однако енот стал самым известным похищенным животным.

После скандала Зубков заявил, что вернет енота и других животных, когда власти скажут ему, что готовы принять их обратно.

"Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даш", — говорит он.

Однако поток мемов по теме уже не остановить.

Прежде всего, украинцы предрекают россиянам печальную участь, — ведь теперь Вооруженные силы Украины будут наказывать их и за пострадавшего енота, и могут дойти даже до Кремля в его поисках.

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Кроме того, в сети считают, что настоящий украинский енот не нуждается в спасении, а сам расправится с оккупантами и поможет освободить остающиеся под контролем рф территории.

Енотика сравнивают с героем "Стражей галактики" по имени Ракета.

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Также шутят, что еНот — общая разработка Главного управления разведки Минобороны Украины и Минцифры для особо важных операций в тылу врага.

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Как сообщал "Телеграф", ранее волну мемов в Украине вызвал президент Владимир Зеленский, сказавший неоднозначную фразу в присутствии жены.