Три причины, по которым запрещается вытирать стол бумажными салфетками: народные приметы

Если вы будете совершать эти действия со столом, то навлечете на себя беду

Казалось бы, что плохого может случиться, если время от времени использовать для наведения порядка на столе бумажное полотенце или салфетку? Очень удобно собрать ею все крошки и следы от посуды, а затем просто выбросить использованный комочек.

Впрочем, наши предки были уверены, что делать так нельзя. И для появления таких предрассудков было сразу несколько оснований, информирует Ukr.Media.

Первая причина – сугубо практическая. Ведь еще в прошлом веке в доме, особенно небогатом, не было лишнего куска бумаги. Книги, тетради и журналы приходилось покупать за немалые деньги, поэтому к ним относились бережно и экономно. Салфетки и полотенца использовали исключительно холщовые, а бесплатных газет в то время вообще не существовало. Стол издавна использовался не только для еды. За ним регулярно собиралась вся семья, обсуждались самые неотложные проблемы и сообщались важные для всех новости. Шелест и хруст бумаги, возникающий во время протирания столешницы, очень напоминает шум ссоры, и его отрицательная энергетика впитывается в мебель. Поэтому суеверные люди точно знали, что в том доме, где для приведения стола в порядок используются газетные листы или салфетки, конфликты между жильцами дома не будут прекращаться. Обычно стол использовали для трапез, а вся еда, которая на нем появлялась, считалась даром Всевышнего. Чем больше, дороже и разнообразнее были блюда, тем более благосклонно относились к семье высшие силы. Поэтому, чтобы "Божья ладонь", дающая пищу, никогда не обеднела, традиции требовали уважительного отношения к ней. Было принято наводить чистоту, бережно и аккуратно протирая столешницу мягкой тряпочкой. При этом использование грубых бумажных отрывков могло не только оскорбить небрежным поведением, но даже поцарапать или повредить поверхность, что вообще недопустимо.

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