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Филимонов день 27 декабря: что нельзя делать сегодня

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Считается, что в этот день нужно одеть все чистое и новое Новость обновлена 27 декабря 2022, 09:57
Считается, что в этот день нужно одеть все чистое и новое. Фото pexels.com

Наши предки верили, что если придерживаться этих правил, удача и благополучие не отвернется от них

Сегодня по народному календарю – Филимонов день. Наши предки считали, что именно в этот день грязь притягивает неприятности. Поэтому активно наводили порядок в собственном доме. А еще одевали чистую одежду и обувь, чтобы не отпугнуть удачу и достаток.

Однако есть в этот день и ряд запретов. Что нельзя делать 27 декабря, рассказывает Ukr.Media.

Запреты на Филимонов день

  1. Сегодня не стоит начинать новые дела и покупать новые вещи – считается, что никакой пользы они не принесут.
  2. Лучше не употреблять алкоголь. Раньше люди были убеждены, что пьяный человек более уязвим для нечисти, которая может завладеть его разумом.
  3. Также считается, что в этот день лучше не ехать вдали от дома, потому что неприятности так и будут сыпаться на голову путешественнику. Однако, если перенести поездку невозможно, то перед дорогой стоит "задобрить судьбу" каким-нибудь добрым бескорыстным делом. Например, покормить бездомное животное или дать немного денег просящему.
  4. Ложиться спать, не умывшись, сегодня нельзя. Неряху всю ночь будут мучить кошмары и отдохнуть как следует человеку точно не удастся.

Народные приметы о погоде 27 декабря

  • Наши предки говорили: если погода несколько раз меняется в течение дня, ждите потепления.
  • А облака, плывущие по небу против ветра, предвещают снегопад.
  • Если гуси сегодня поджимают лапы, а вороны раскаркались – приближаются зимние морозы.

Толкование снов, приснившихся против 27 декабря

В общем, сновидения в эту ночь считаются очень благоприятными. Хороший сон может вскоре воплотиться в жизнь. Особенно, если он связан с движением — дорогой или путешествием.

Если снится что-то тяжелое и угрюмое, то такой сон следует воспринимать как предупреждение. Чаще всего это говорит об ухудшении состояния здоровья и следует этим вопросом как можно быстрее заняться.

Ночные кошмары могут свидетельствовать и о вашем энергетическом состоянии: возможно, пора пополнить запасы жизненных сил.

Раньше мы рассказывали, в каком случае нельзя загадывать желания между двумя людьми с одинаковым именем. Есть случаи, когда все может пойти не по плану и ваше желание не только не сбудется, но и получит все шансы причинить вред.

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