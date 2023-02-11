Самые вкусные в мире котлеты по секретному рецепту бабушки: как приготовить вкусности из детства

С этим блюдом не сможет конкурировать ни один другой рецепт котлет

Приготовить котлеты может каждый. Однако не каждому удастся сделать их необыкновенно вкусными, рыхлыми и ароматными – такими суперспособностями обладают далеко не все хозяйки. Но есть хорошая новость: этому можно легко научиться, зная, на что обратить внимание и постоянно практикуясь.

Как сделать котлетки идеальными — такими, чтобы их хотела есть даже переборчивая детвора — знали наши бабушки. Только вспомните эти вкусные мясные пляцки из детства — ароматные, мягкие и нежные, их хотелось съесть все! Как приготовить такие же вкусные котлеты, знает издание "Днепровская панорама", которое и делится секретным рецептом наших бабушек.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) — 1-1,5 кг

Картофель среднего размера (сырой) — 3-4 шт.

Лук – 3-4 шт.

Белый хлеб – 1 шт. (200 г)

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Горчица – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Молоко

Приготовление:

Картофель и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере – как вам будет удобнее. Хлеб нужно разломить на кусочки и замочить в молоке так, чтобы все кусочки были полностью покрыты жидкостью. Даем хлебу набухнуть, впитав в себя максимум молока. Далее, не отжимая молоко, добавляем хлеб в фарш. Вливаем сюда и остатки молока. Вводим в массу яйцо, перекрученный картофель с луком, соль и перец — себе по вкусу. Тогда добавляем горчицу (лучше выбирать среднюю остроту, но если вы любите очень острую, то можете класть в блюдо ее). После этого хорошенько вымешиваем фарш, добавив растительное масло. Оставляем подготовленную массу на 10-15 мин (можно даже на дольше). Разогреваем на сковороде небольшое количество растительного масла. Мокрыми руками формируем котлетки и выкладываем их на сковороду, а после этого убавляем огонь и жарим котлеты на небольшом огне до появления румяной корочки. Тогда переворачиваем котлетки и накрываем сковороду крышкой.

Раньше мы рассказывали, что нельзя добавлять в будущие котлеты. Эти несколько ингредиентов безвозвратно испортят вкус блюда и исправить это будет фактически невозможно.