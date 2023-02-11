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Пропадает электричество, а с ним — отопление: как сохранить тепло в квартире надолго

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Сохранить тепло в квартире без света можно просто Новость обновлена 11 февраля 2023, 15:42
Сохранить тепло в квартире без света можно просто. Фото freepik.com

Простые лайфхаки, которые помогут уберечь тепло при длительном отключении света

Ничего, что на календаре последний зимний месяц. По прогнозам синоптиков, холод не будет спешить уходить и в весенние дни, поэтому запасаться лайфхаками по утеплению своего жилища еще актуально.

Из-за обстрелов российских оккупантов мы еще страдаем от отключений электричества, поэтому в это время многие украинцы остаются на долгое время без тепла. Чтобы позаботиться о своем комфорте в собственной квартире, следует знать, какие есть простые способы сохранить тепло в помещении. О главных лайфхаках пишет "Хочу".

  • Герметично закрывайте все окна и двери. Утеплите все щели, а окна закройте шторами.
  • Желательно, чтобы в одной комнате были все члены семьи, а остальные комнаты — закрыты. Так вы наполните теплом то место, где находитесь чаще всего.
  • Если есть возможность, установите палатку или импровизированный шалаш из пледов, запаситесь термосом с чаем или кофе. Маленькое пространство обогреть намного проще.
  • Готовьте еду на газовой плите, кипятите воду для чая, пеките в духовке, чтобы тепло в результате этих процессов распространялось по дому.
  • Повесьте на стены ковер, плед, плотные шторы в качестве дополнительного слоя теплоизоляции.
  • Зажигайте свечи, много свечей. Это также позволит хоть немного наполнить теплом квартиру, но помните о технике безопасности.
  • Сделайте перестановку. Например, переставьте кровать подальше от окон, в то место, где в квартире наиболее тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о некоторых предметах интерьера в доме, из-за которых в помещениях может быть холоднее. Обдуманная расстановка мебели решит многие проблемы.

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#Отопительный сезон #Лайфхак #Обогрев