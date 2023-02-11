Пропадает электричество, а с ним — отопление: как сохранить тепло в квартире надолго

Простые лайфхаки, которые помогут уберечь тепло при длительном отключении света

Ничего, что на календаре последний зимний месяц. По прогнозам синоптиков, холод не будет спешить уходить и в весенние дни, поэтому запасаться лайфхаками по утеплению своего жилища еще актуально.

Из-за обстрелов российских оккупантов мы еще страдаем от отключений электричества, поэтому в это время многие украинцы остаются на долгое время без тепла. Чтобы позаботиться о своем комфорте в собственной квартире, следует знать, какие есть простые способы сохранить тепло в помещении. О главных лайфхаках пишет "Хочу".

Герметично закрывайте все окна и двери. Утеплите все щели, а окна закройте шторами.

Желательно, чтобы в одной комнате были все члены семьи, а остальные комнаты — закрыты. Так вы наполните теплом то место, где находитесь чаще всего.

Если есть возможность, установите палатку или импровизированный шалаш из пледов, запаситесь термосом с чаем или кофе. Маленькое пространство обогреть намного проще.

Готовьте еду на газовой плите, кипятите воду для чая, пеките в духовке, чтобы тепло в результате этих процессов распространялось по дому.

Повесьте на стены ковер, плед, плотные шторы в качестве дополнительного слоя теплоизоляции.

Зажигайте свечи, много свечей. Это также позволит хоть немного наполнить теплом квартиру, но помните о технике безопасности.

Сделайте перестановку. Например, переставьте кровать подальше от окон, в то место, где в квартире наиболее тепло.

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