Резников с платком стал мемом на "Рамштайн-9": — У вас есть истребитель? — Лучше!
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Видео с министром обороны Украины быстро стало вирусным
Министр обороны Украины Алексей Резников, который сегодня второй день отстаивает интересы Украины на встрече "Рамштайн-9", стал героем мемов, — а все благодаря намеку на передачу Украине истребителей, который он сделал при общении с журналистами в рамках мероприятия.
Отметим, что в первый день встречи в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе журналисты спросили у Резникова, ожидает ли он передачи Украине боевой авиации. Вместо ответа министр достал из нагрудного кармана платок цвета хаки со схемой истребителя и с улыбкой продемонстрировал его.
Стоит заметить, что продемонстрировал Резников платок-паше от украинского бренда Latona из итальянского шелка, — такие продают по 850 гривен за штуку и производитель на сайте утверждает, что на ней схема МиГ-29.
Ситуация породила волну мемов.
Среди прочего, украинцы провели параллели со сценой из фильма "Пираты Карибского моря", где Джек Воробей (роль которого играл Джонни Депп) на вопрос, есть ли у него ключ, достал платок и сказал: "Лучше! У меня есть рисунок ключа".
Стоит заметить, что Украина уже долгое время добивается от союзников передачи истребителей, что необходимо для успешного освобождения территорий от оккупантов. В Германии уже заявляют, что готовы говорить о передаче авиации Украине, но при одном условии.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая боевая авиация может переломить ход войны в Украине.