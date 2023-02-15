Резников с платком стал мемом на "Рамштайн-9": — У вас есть истребитель? — Лучше!

Видео с министром обороны Украины быстро стало вирусным

Министр обороны Украины Алексей Резников, который сегодня второй день отстаивает интересы Украины на встрече "Рамштайн-9", стал героем мемов, — а все благодаря намеку на передачу Украине истребителей, который он сделал при общении с журналистами в рамках мероприятия.

Отметим, что в первый день встречи в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе журналисты спросили у Резникова, ожидает ли он передачи Украине боевой авиации. Вместо ответа министр достал из нагрудного кармана платок цвета хаки со схемой истребителя и с улыбкой продемонстрировал его.

Стоит заметить, что продемонстрировал Резников платок-паше от украинского бренда Latona из итальянского шелка, — такие продают по 850 гривен за штуку и производитель на сайте утверждает, что на ней схема МиГ-29.

Платок с истребителем МиГ-29, как у Резникова, стоит 850 гривен

Ситуация породила волну мемов.

Среди прочего, украинцы провели параллели со сценой из фильма "Пираты Карибского моря", где Джек Воробей (роль которого играл Джонни Депп) на вопрос, есть ли у него ключ, достал платок и сказал: "Лучше! У меня есть рисунок ключа".

Стоит заметить, что Украина уже долгое время добивается от союзников передачи истребителей, что необходимо для успешного освобождения территорий от оккупантов. В Германии уже заявляют, что готовы говорить о передаче авиации Украине, но при одном условии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая боевая авиация может переломить ход войны в Украине.