Как быстро почистить чеснок: трюк, который применяют шеф-повара в ресторанах

Сможете почистить чеснок всего за 30 секунд

Для многих блюд необходим чеснок. Но, прежде чем его использовать в процессе приготовления, этот пряный продукт нужно почистить. Большинство не могут назвать это занятие увлекательным, поэтому многие ищут способ ускорить эту процедуру.

Существует одна проверенная хитрость, благодаря которой вы сможете очистить гору чеснока всего за 30 секунд, пишет bb.lv. Им пользуются опытные кулинары и самые лучшие шеф-повара в ресторанах.

Как быстро почистить чеснок от шелухи

Кладем головки чеснока в емкость с крышкой. Закрываем ее и резко трясем в течение полминуты. Останется только выбрать зубчики из шелухи и срезать кончики. Для быстрого процесса головку чеснока можно предварительно разделить на отдельные зубчики.

Также есть еще один способ, который поможет справиться с более мелким овощем: разбираем головку, а затем кладем зубчик на разделочную доску и придавливаем ножом. Чеснок слегка сплющится, благодаря чему шелуху можно без труда убрать.

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