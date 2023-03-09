Трюки с сахаром и аспирином не работают: что поможет продлить жизнь розам

Эти шикарные цветы будут сохранять красоту целый месяц

Как было бы чудесно, если бы цветы, к примеру розы, не увядали, а радовали глаз неземной красотой и приятным ароматом как можно дольше! Но реальность такова, что сохранить свежесть и ухаживать за этими растениями еще нужно уметь.

Чтобы розы простояли в вазе не одну неделю, большинство кладет в воду сахар или аспирин, но эти старые трюки не работают, пишет bb.lv. Например, если на 1 л воды добавлять 1,5 ч. л. сахара и 1 ст. л. уксуса, свежесть букет сохранит не более 4 дней. Есть варианты и получше.

Как надолго сохранить букет роз свежим

Опытные флористы добавляют в воду такие компоненты, как кусочек угля, каплю моющего средства для посуды или отбеливателя для белья. Это европейские "народные методы", которые давно доказали свою эффективность в вопросе продления жизни цветам. Так розы сохранят красоту месяц!

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