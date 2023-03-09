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Трюки с сахаром и аспирином не работают: что поможет продлить жизнь розам

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Розы не будут увядать еще долгое время
Розы не будут увядать еще долгое время. Фото pixabay.com

Эти шикарные цветы будут сохранять красоту целый месяц

Как было бы чудесно, если бы цветы, к примеру розы, не увядали, а радовали глаз неземной красотой и приятным ароматом как можно дольше! Но реальность такова, что сохранить свежесть и ухаживать за этими растениями еще нужно уметь.

Чтобы розы простояли в вазе не одну неделю, большинство кладет в воду сахар или аспирин, но эти старые трюки не работают, пишет bb.lv. Например, если на 1 л воды добавлять 1,5 ч. л. сахара и 1 ст. л. уксуса, свежесть букет сохранит не более 4 дней. Есть варианты и получше.

Как надолго сохранить букет роз свежим

Опытные флористы добавляют в воду такие компоненты, как кусочек угля, каплю моющего средства для посуды или отбеливателя для белья. Это европейские "народные методы", которые давно доказали свою эффективность в вопросе продления жизни цветам. Так розы сохранят красоту месяц!

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#Цветы #Садоводство #Розы #Сад #Лайфхак