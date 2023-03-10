Звезда фильма "Театр" называет россиян империалистами

Против российского вторжения на территорию Украины выступил 74-летний латвийский актер Ивар Калныньш. Вслед за звездой "Иронией судьбы" Барбарой Брыльской он заявил, что не хочет иметь ничего общего с россиянами.

Калныньш убежден, что рф ожидает развал, учитывая "смешные имперские замашки" ее народа. Об этом актер рассказал российскому изданию "Абзац".

Еще летом актер четко озвучил свою позицию: он против действий российских властей по отношению к Украине и отказывается от каких-либо съемок, связанных со страной-агрессором. Калныньш больше не хочет иметь ничего общего с российской аудиторией.

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (зрители в рф. – Ред.) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили", — заявил актер.

Кроме того, артист жестко отозвался о будущем россиян и их страны. У него нет сомнений, что федерацию ожидает судьба СССР. На вопрос журналиста о том, что актера могут внести в "черный список", Калныньш не подбирает слов.

"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне нас*ать на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке, — заявил актер. — Сегодняшний режим россии рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз".

Напомним, Ивар Калныньш известен по советским и российским фильмам и сериалам, в том числе "Театр", "Зимняя вишня", "Искушение Дон Жуана", "Не стреляйте в белых лебедей". Вплоть до 2019 года появлялся в небольших ролях в российских картинах. Сейчас занят в двух театрах в родной Латвии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Земфира снова высказалась против россиян. На сей раз она выпустила унизительную песню о стране-агрессоре, которая "учит любить родину".