Звезда "Фантастических тварей" родом из Крыма рассказал, как убегал от мобилизации в россии

Актер вырос в Крыму, но после учился, жил и снимался преимущественно в россии

Александр Кузнецов — 30-летний актер, известный по сериалу "Содержанки" (Кир Сомов) и фильму "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (Гельмут Вайс). Детство провел в Севастополе (Крыму), но переехал учиться в театральный вуз в россию. Однако выступил против российского вторжения, а после объявление путиным мобилизации – покинул страну, как и его коллега актер Артур Смольянинов.

Подробнее о своем выезде из рф актер рассказал в интервью на Youtube-канале "вДудь". Александр Кузнецов имеет украинское и российское гражданства.

Актер признался Юрию Дудю, что выезжал из россии с помощью поддельного документа. 21 сентября 2022 года, когда появился указ о мобилизации россиян, Кузнецов нашел билеты, чтобы вылететь в Грузию через Армению.

"Так как я имею украинское гражданство также, я думал, что у меня будут огромные проблемы на выезде. Я не понимал, как устроена система военкоматов и повесток, предполагал худшее, тем более, что уже говорил какие-то вещи против войны и был уверен, что у них это все есть", — рассказала актер.

По его словам, он подделал документ, что якобы снимается в фильме режиссера Сарика Андреасяна в Армении. Пограничники долго общались с мужчиной, но тот уверенно врал про выдуманную работу, а также о якобы "белом" билете.

"Я всю сознательную жизнь был против путина и его правительства, не против русских людей и россии. Не голосовал за него и не ходил на выборы. Я полностью поддерживаю Украину в этой войне. Я считаю, это преступная война, это просто катастрофа то, что происходит", — сказал Дудю Кузнецов.

Тем не менее, актер честно признает, что не придал должного значения аннексии Крыма. Кузнецов говорит о малой родине так: "Крым – полнейшая смесь россии и Украины". Однако сейчас он понимает, что был не образован и не осознавал, к чему ведут события.

В своих публикациях в соцсетях после 24 февраля 2022 года Кузнецов писал, что его мама – украинка, отец – россиянин. Актер призывал россиян не идти умирать на "преступной войне".

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