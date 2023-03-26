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Как быстро почистить гранат и не заляпаться: простой способ

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Есть простой способ это сделать
Есть простой способ это сделать. Фото klopotenko.com

Мало кто знает, как его эффективно почистить

Весной мы как никогда нуждаемся в витаминах. Прекрасный способ вкусно догнать норму полезных элементов – съесть что-нибудь вкусненькое, например, гранат.

Несмотря на свое социокультурное значение, гранат еще и очень полезен для кишечника, отличный способ профилактики ожирения, диабета, болезни Альцгеймера, остеопороза. Употребление плодов даже улучшает здоровье зубов. Итак, гранат – очень действенный и вкусный способ улучшить здоровье. Но среди украинцев он не самый популярный. Наверное, дело в том, что мало кто умеет его быстро и эффективно чистить.

Лайфхаками для очищения граната поделился Евгений Клопотенко. Для начала следует правильно выбрать: спелый фрукт должен быть достаточно плотным и массивным, ярко красным.

Чтобы почистить гранат, вам понадобится обычный кухонный нож. Для начала отрежьте верхнюю часть плода рядом с хвостиком – срежьте по кругу острым ножом кожицу, неглубоко. Осторожно отделите крышку, чтобы не повредить содержимое. Так вы увидите белые разделительные пленки-перегородки. Сделайте вдоль них неглубокие надрезы вниз. Теперь гранат можно аккуратно разломить – не до конца. Поставьте его в глубокую миску вскрытой частью вниз и простукайте со всех сторон лопаткой или ложкой. Все зерна окажутся в емкости.

Зернышками, добытыми таким образом, можно просто лакомиться, а можно и использовать их для рецептов – например, положить в салат.

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