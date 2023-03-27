Лео из Ирпеня спел "Фортецю Бахмут" — спустя год после исполнения той самой "Червоної калини" (видео)

Маленький украинец порадовал фолловеров не одним куплетом хита группы "Антитела"

Четырехлетний Леонард из Ирпеня стал известен благодаря переспеванию известных хитов украинских исполнителей. Например, однажды мальчик спел "Stefania" группы Kalush Orchestra, хит Кузьмы Скрябина "Сам собі країна", а также растрогал исполнением песни "Океана Эльзы" — "Оберіг". Теперь, спустя год после успеха "Ой, у лузі червона калина" Леон спел полную композицию сингла "Фортеця Бахмут", которую группа "Антитіла" представила 10 февраля этого года.

Отец Лео, Александр Буша, выложил совместное видео с сыном, на котором мальчик поет под исполнение гитары. "Вместе мы все — крепость", — написал Александр в посте.

Подписчиков и поклонников маленького Леона очень тронуло исполнение мальчиком мощной композиции. Также некоторые фолловеры приятно удивляются тому, что маленький Лео смог выучить полный текст песни.

"Великолепный. Сколько раз нужно прослушать, чтобы выучить текст?", "Очень красиво. Лео так с душой поет. Как Лео запоминает?", — пишут в комментариях.

Напомним, что маленький Леон прославился после того, как видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно собрало более миллиона просмотров. Видео было опубликовано ровно год назад – 27 марта 2022 года.

Также "Телеграф" сообщал, что сеть захейтила Потапа из-за песни, посвященной волонтерам. Рэпера обвиняют в унижении волонтеров и вспоминают его пребывание за границей с начала российского вторжения.