На войне против оккупантов погиб украинский актер

Антон Прасоленко участвовал в боевых действиях на востоке

На войне против российских захватчиков погибают не только украинские спортсмены, но и артисты. Так, в пятницу, 31 марта, стало известно о гибели на востоке Украины украинского актера театра Антона Прасоленко.

О смерти парня сообщил военный психолог Андрей Козинчук в Фейсбуке. "Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений. Антон оказался ох**тельным типом и этот чувак точно попадет на небеса. Мне больно, что такие люди уходят", — написал Козинчук.

По словам психолога, Прасоленко жил в Киеве со своей девушкой и работал в театре. У Антона была "тонкая душевная организация", однако он не смог пройти мимо войны в своей стране. Актер начинал все с нуля, не имея за спиной военной подготовки. За год Прасоленко смог выйти на "ниху**вый уровень профессиональности".

За информацией Прасоленко в Фейсбуке, он был родом с Бердянска Запорожской области. Учился на переводчика в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Личная страница Антона Прасоленко в Фейсбуке

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