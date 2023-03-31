Укр

На войне против оккупантов погиб украинский актер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинский актер Антон Прасоленко Новость обновлена 31 марта 2023, 13:36
Украинский актер Антон Прасоленко. Фото www.facebook.com/f11s125

Антон Прасоленко участвовал в боевых действиях на востоке

На войне против российских захватчиков погибают не только украинские спортсмены, но и артисты. Так, в пятницу, 31 марта, стало известно о гибели на востоке Украины украинского актера театра Антона Прасоленко.

О смерти парня сообщил военный психолог Андрей Козинчук в Фейсбуке. "Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений. Антон оказался ох**тельным типом и этот чувак точно попадет на небеса. Мне больно, что такие люди уходят", — написал Козинчук.

По словам психолога, Прасоленко жил в Киеве со своей девушкой и работал в театре. У Антона была "тонкая душевная организация", однако он не смог пройти мимо войны в своей стране. Актер начинал все с нуля, не имея за спиной военной подготовки. За год Прасоленко смог выйти на "ниху**вый уровень профессиональности".

За информацией Прасоленко в Фейсбуке, он был родом с Бердянска Запорожской области. Учился на переводчика в Киевском национальном университете культуры и искусств.

антон прасоленко
Личная страница Антона Прасоленко в Фейсбуке
антон прасоленко
антон прасоленко
антон прасоленко
антон прасоленко

Ранее мы писали, что на войне погиб закарпатский спортсмен, участник соревнований по лыжному спортивному туризму Василий Зубрицкий. Защитнику Украины было всего 28 лет.

Также мы сообщали, что в боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза". Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины.

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#Украина #Война #Смерть #Знаменистости