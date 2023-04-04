Победа Украины уже близко: таролог назвала время и событие, которое ознаменует конец войны

Людмила Хомутовская рассказала, когда завершится война в Украине

Каждый украинец с нетерпением ждет победы в войне против россии. Когда же наступит этот долгожданный день, постоянно пытаются разгадать астрологи, тарологи, нумерологи и другие астроэксперты. Свежий прогноз касательно этого дала известный украинский таролог Людмила Хомутовская, ранее предупреждавшая о "настоящем Армагеддоне", предшествующем нашим успехам.

По словам Хомутовской, боевые действия должны завершиться уже в скором времени — еще в первой половине этого года. И это ознаменует одно важное событие. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

Эксперт-эзотерик предполагает, что Украина победит в войне уже в конце весны 2023 года. А произойдет это сразу после большого контрнаступления Сил обороны. "Подписание всех соглашений будет после военной развязки — огромного наступления. Сразу скажу, что, как и смотрела раньше, война может закончиться в конце весны", — говорит Хомутовская. И добавляет, что речь идет о завершении именно активных боевых действий. А вот относительно подписания документов, которые свидетельствуют о большой победе Украины, то, по ее мнению, это произойдет только осенью 2023-го.

Ранее мы рассказывали о предвидении карпатского мольфара касательно окончания войны. Василий Гундяк увидел победу Украины и говорит, что соответствующий процесс "уже запущен" — скоро увидим результаты.