Именно в этот день можно ожидать победы Украины в войне: нумеролог назвал точную дату

Это будет "сакральная дата" 2023 года

Каждый украинец с нетерпением ожидает завершения войны, развязанной россией на наших землях. Когда это произойдет, регулярно пытаются определить разные эксперты-эзотерики, которые охотно делятся своими прогнозами. Так, недавно о ключевых моментах, которые приведут Украину к победе, рассказала известный таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, скоро будет "настоящий Армагеддон".

Больше конкретики на этот счет предлагает нумеролог Владислав Грицай. На авторском youtube-канале он называет точную дату победы Украины в войне и объясняет, почему в этот день можно ожидать нашей победы на поле боя.

По словам астроэксперта, в каждом году есть цикличность и закономерность, которые можно отслеживать по определенным событиям, что повлияли на ход войны в Украине. С начала полномасштабного вторжения и до сих пор в датах и цифрах прослеживается определенная закономерность, отмечает Владислав Грицай: "24.02 — день начала полномасштабной войны. Но если брать 24.08, День Независимости Украины, то можно проследить определенную закономерность. То есть разделить каждый период года страны на этапы. Не только прошлый, но и позапрошлый годы. Первый этап 24 августа — 24 декабря. Второй — 24 декабря — 24 апреля".

Нумеролог отмечает, что 24 декабря 2021 года начали активно говорить о нападении россии и это действительно произошло 24 февраля следующего года. Однако уже 24 апреля того же года начался новый период: "Начался "Рамштайн" и мир понял, что Украина сможет выстоять. Следующий период — 24 августа 2022 года и "харьковский прорыв" в начале сентября. Следующая дата 24 декабря 2022 года — результаты визита Зеленского в Сенат США, который состоялся 21 декабря", — отмечает Грицай.

Промежуточным в победе Украины будет май 2023-го, считает астроэксперт. В этот период, согласно его прогнозу, речь будет идти о масштабных успехах на фронте, а уже в июне в россии возможны какие-то переговоры — после смены власти в рф и ее идеологического направления. Июль 2023 года должен для Украины быть периодом понимания завершения войны, но "сакральным периодом" для нас является 14 октября — именно в этот день можно ожидать победы на поле боя, говорит Грицай.

Напомним, ранее астролог и хиромант Владимир Бадиян рассказывал о "окне возможностей" для Украины и кардинальных переменах после войны. Согласно его прогнозам, для восстановления страны понадобится около 10 лет, но другие страны нас будут поддерживать.