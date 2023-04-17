По "соседству" с Винником: известный блогер рассказал, куда делась Надежда Мейхер и почему молчит о войне (видео)

Последний пост в Инстаграме экс-солистки "ВИА Гры" был выложен летом 2022 года

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер точь-в-точь повторяет за своим коллегой Олегом Винником, который уехал в Германию и ничего не говорит о продолжающейся с российским оккупантом войне в своей стране.

Как заявил известный украинский блогер Беспалов в видео на своем YouTube-канале BespaLOVmedia, 41-летняя бывшая участница группы "ВИА Гра" так же сейчас живет в Германии "по соседству" с Винником, имея в виду, что не через дорогу, а в одной стране. Кроме того Беспалов сказал, что певице очень плохо в психологическом плане. "С концами туда переехала, Мейхер находится в депрессии", — заявил блогер.

Последний пост певицы в Инстаграме датируется 3 августом прошлого года. Однако как подметил Беспалов, только недавно Надежда Мейхер выкладывала в сторис соцсети видео, на котором она позирует с цветами.

Последний пост Мейхер в Инстаграме был опубликован летом 2022 года

"На этом все! Никаких комментариев, никаких мыслей про то, что происходит, никаких комментариев в поддержку Украины… Я хочу верить, что ты даже не задумываешься о том, чтобы как-то заигрывать со своей гражданской позицией в сторону страны болот, но это твое молчание никак не украшает штрих к твоему портрету", — подытожил Беспалов.

Недавнее одно единственное сторис певицы в Инстаграме

Что известно о Надежде Мейхер

Надежда Мейхер — украинская певица, актриса, дизайнер. Была солисткой украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2000-2006, 2009-2011).

15 августа 2002 года родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года родила дочь Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева, генерального директора "Мелон Фэшн Групп". В 2014 году вышла за него замуж, 17 октября 2015 года родила дочь Марию.

Надежда Мейхер с мужем Михаилом Уржумцевым и сыном Игорем

В 2014 году после начала российско-украинской войны Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение конфликта, поскольку "россияне и украинцы — братские народы". После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года певица поддержала Украину, в прошлом году участвовала в волонтерской деятельности и перешла на украинский язык.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известного певца Валерия Меладзе, которого в кремле ранее заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины, теперь официально проверят на этот предмет. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Валерий Меладзе пытается "маневрировать" между обоими государствами и усидеть на двух стульях. Буквально через несколько часов после нападения россии он записал видеообращение с призывом прекратить войну, а позже – уже в январе этого года – во время концерта в Дубае со сцены ответил на лозунг "Слава Украине!". Правда, быстро "дал заднюю", заявив, что он "вне политики".

Этот инцидент вызвал волну негодования у россиян. После критики в свой адрес жителями страны-агрессорши певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт".