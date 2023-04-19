Ветеран АТО и патриот: на войне с россией погиб известный украинский музыкант

"Стоп! Любимый погиб!" — такую подпись добавила к посту о недавнем сборе средств для бойцов супруга Касенюка

В боях с российскими оккупантами погиб украинский музыкант, лидер рок-группы SilverTown Андрей Касенюк. На защиту Украины он встал еще в период АТО, в какой-то момент вернулся к любимому делу – музыке, но с 24 февраля 2022 года снова отстаивал независимость родной страны.

О гибели героя сообщили его коллеги по коллективу на странице в Facebook. 35-летний Андрей Касенюк скончался от смертельного ранения 17 апреля 2023 года.

Фронтмен SilverTown из Каменского Днепропетровской области командовал отделением артразведки, был отмечен за достойную службу госнаградой. Сообщается, что Касенюк перестал выходить на связь, а после стало известно, что боец был серьезно ранен два дня назад.

"Сказать, что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, всю жизнь и до последнего сохранял тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", — говорится в публикации.

По злой иронии, 24 февраля 2022 года украинские музыкальные каналы должны были рассмотреть на предмет ротации клип исполнителей, снятый еще годом ранее. Музыканты отложили релиз на послевоенные времена. Обещают, что доработают альбом и разместят на музыкальных площадках. Будет ли дальше существовать группа без Андрея – пока что сказать не могут.

У Андрея осталась супруга, с которой они вместе много лет. Мария Касенюк совсем недавно размещала в соцсетях пост о сборе средств для помощи мужу и его побратимам. Теперь эта публикация дополнена коротким обновлением: "Стоп! Любимый погиб".

В память о Герое размещаем видео его выступления с песней "Україна – це ми". Запись сделана на концерте "Пісні, народжені в АТО".

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