"Простить "хАроших русских", потому что некоторые из них денег дали?": в сети возмущены общим фото Невзорова и Поляковой

Журналистку Алину Доротюк "бомбит" от того, как украинские звезды подыгрывают "хорошим россиянам"

Певица Оля Полякова, наверное, любит привлекать к себе внимание, продвигая в украинское инфопространство своих друзей "из-за поребрика" — тех самых печально известных "хороших россиян". Только недавно артистка просила у президента Владимира Зеленского украинское гражданство для Ники Белоцерковской, которая жила в россии и платила налоги на поддержку путинского режима, а затем сбежала во Францию.

В этот раз Полякова вместе с украинским фотографом Соней Плакидюк решила повторить, и опубликовала совместное фото с российской блогершей, а также скандальным журналистом Александром Невзоровым, которому все же удалось получить паспорт Украины. Исполнительница разрекламировала книгу журналиста, а также похвасталась, что им удалось собрать средства на помощь украинским парамедикам.

"Вчера состоялся тайный благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Невзорова "происхождение гениальности и фашизма". Собрано денег на 2 кареты скорой помощи для парамедиков! Всем огромное спасибо!", — написала певица в Инстаграме.

Первой "забомбило" от этой ситуации украинскую журналистку Алину Доротюк. Она написала в Фейсбуке развернутый пост, где указала на неосознанность украинскими звездами своей ответственности за действия, которые транслируют на свою многомиллионную аудиторию, хвастаясь крепкими дружескими отношениями с "хорошими россиянами", которых нет.

"На днях я увидела кучу сторис с лазурного побережья Франции, где украинская певица Оля Полякова и известный фотограф Соня Плакидюк весело сначала готовят, потом проводят так же весело время в компании — ВНИМАНИЕ — так называемых "хАроших россиян". Далее — это фото, которое вы сейчас видите, на нем наши патриотки стоят в компании Александра Невзорова (проповедовавшего идею фашизма и являвшегося одним из авторов новой идеологии для путина) и ники белоцерковской (которой Полякова призвала дать украинское гражданство). Первый типа чистосердечно признал свои ошибки и покаялся; вторая — готова приютить у себя едва ли не всю украинскую беженскую элиту (интересно, не потому ли, что боится санкций и останется без всех своих неземных благ на том же лазурном побережье)", — отметила Доротюк.

Есть и те, кто встал на защиту скандальной певицы, в том числе ее продюсер Михаил Ясинский. "В ход последовал ключевой аргумент защитников "хороших россиян" в духе" Да вы знаете, сколько они денег собрали? А вы сами сколько задонатили?". Немного причинно-следственные связи нарушены, но ничего", — отметил Телеграмм-канал "Культурна Прачечна".

Украинцы в комментариях к посту Оли Поляковой в Инстаграме также откровенно написали, что возмущены очередной попыткой "отбелить" тех, кто пытается спекулировать на войне, никак не пытаясь остановить кровопролитное убийство наших мирных граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы негативно высказались о предоставлении гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову. Мужчину на его родине в россии в мае прошлого года объявили в розыск из-за антивоенных высказываний.