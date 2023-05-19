Чтобы не тратить молоко: особый копеечный маринад смягчит печень

Все привыкли лить в печень молоко, есть другой выход

Все кулинары знают: для того чтобы печень имела хороший вкус и была нежной, мало просто правильно зачистить ее. Надо еще замочить продукт в молоке. Этот вариант давно проверен и работает на все сто процентов.

Однако многие избегают этого этапа. Причина в том, что не всем хочется переводить от 300 мл до литра молока, ведь после контакта с печенью продукт остается только вылить – он не годится не только для питья, но даже как дополнение к другим блюдам, например, к тесту. Но выход есть – блюдо спасет дешевый маринад. О нем рассказали на Pixelinform.

Как смягчить печень без молока?

Чтобы блюдо из субпродукта было вкусным и нежным, следует приготовить особый маринад. Он очень прост – на литр воды нужно положить по большой ложке сахара и соли. Жидкость следует тщательно мешать, пока сыпучие не растворятся.

В посуду с маринадом опускаем кусочки печени или целый кусок. Если это куриная печень или измельченная говяжья или свиная, достаточно будет выдержать продукт в течение четверти часа. Если же это достаточно большой кусок, стоит подождать полтора часа.

Смывать остатки не нужно – можно сразу готовить. Из печени, замаринованной таким образом, получатся вкуснейшие отбивные или другие блюда.