Участвовал в освобождении Херсона: на фронте погиб украинский писатель Игорь Мысяк

Мастеру слова в июне исполнилось бы 30 лет

Каждый день ужасная кровопролитная война, которую развязала россия на территории Украины, забирает жизни отважных украинских воинов. Одной из жертв стал талантливый украинский поэт, прозаик, автор романа "Завод" 29-летний Игорь Мысяк.

О гибели героя сообщило издательство "Темпора". Где и как это случилось подробностей пока нет.

Игорь Мысяк родился 16 июня 1993 года во Львовской области. С 2013 года был активным участником Революции Достоинства, а в 2014-2015 годах служил в полку "Азов". Он был санитаром на "скорой" и бойцом-спасателем.

С начала полномаштабного вторжения стал на защиту Украины, присоединившись к подразделению Сил территориальной обороны ВСУ. Учавствовал в освобождении Херсона в рядах отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

Стоит отметить, что его дебютный роман "Завод" вышел в свет только в 2022 году в издательстве "Темпора". До этого писатель публиковался в различных журналах и альманахах.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб единственный сын украинской журналистки. Также мы сообщали, что украинский депутат, воевавший на фронте, умер в госпитале.