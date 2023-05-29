Звезды "Сверхъестественного" поддержали Украину, сделав фото с сине-желтым флагом

Актер Миша Коллинз с начала полномасштабного вторжения россии поддерживает украинцев

Звезды популярного американского сериала "Сверхъестественное", как и другие знаменитости, заявляющие о поддержке Украины в войне с российским агрессором, к примеру Орландо Блум, звезды "Викингов" и "Звездных войн" Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Келли Разерфорд из сериала "Сплетница" и другие звезды, так же присоединились к поддержке украинцев.

Исполнитель одной из главных ролей Миша Коллинз, сыгравший в сериале ангела Кастиэля, вместе с "Богом" Робертом Бенедиктом, "королем Ада" Марком Шепардом, "ведьмой" Рут Коннелли, "нефилимом" Александром Келвертом и другими коллегами сфотографировались вместе с украинским флагом.

Подписал Коллинз общий кадр, который выложил в Инстаграме с количеством подписчиков более 4,7 млн, на украинском языке: "Поточний настрій" ("Текущее настроение" — ред.). Актер "отметил" на фото организацию UNITED24, в рамках которой известные деятели культуры, шоу-бизнеса, спорта говорят об Украине, чем доносят важность поддержки нашего государства, страдающей от ракетных обстрелов россии и зверств россиян по отношению мирных украинских граждан, к своей аудитории по всему миру.

Миша Коллинз с коллегами по сериалу "Сверхъестественное" поддержали украинцев

Это не единственный пост Коллинза, в котором упоминается наша страна. 47-летний американский актер с первых дней полномасштабной войны говорит о любви к украинцам. 24 февраля прошлого года Коллинз написал в соцсети, что сердца американцев разрываются из-за Украины. "Мир стремится сделать все возможное, чтобы принести мир и автономию украинскому народу", — написал актер.

Что за сериал "Сверхъестественное"

Американский сериал "Сверхъестественное", который стал популярным во всем мире, закончился на 15 сезоне — последняя серия вышла 19 ноября в 2020 году. Шоу повествует о двух братьях — Дине и Сэме Винчестеров, которые охотятся на монстров, призраков, ведьм и других существ, убивающих людей. Главные роли в сериале сыграли Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

Трейлер к 15 сезону сериала "Сверхъестественное"

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти актрис, когда-то задействованных в проекте. В 47 лет умерла от лейкемии Никки Эйкокс, а позже стало известно о смерти 45-летней Энни Вершинг. Причиной смерти тоже стал рак.