На блогершу Сашу Бо обрушилась волна хейта из-за неуместного высказывания о Херсоне

Знаменитость заявила, что многие начали забывать о помощи ВСУ

В Херсонской области, которую затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, продолжается эвакуация людей, хотя количество воды впервые за несколько дней начало уменьшаться. Украинцы активно помогают херсонцам и устраивают сборы денег в сети на закупку необходимых вещей. К сборам присоединились и медийные личности, в частности популярная блогерша Саша Бо, но на девушку обрушилась волна хейта.

На своей странице в Instagram знаменитость пожаловалась, что ей в личку активно присылают "проклены" за то, что она напомнила всем, что нужно продолжать активнее донатить на ВСУ, неуместно заявив, что сборы приостановились "из-за Херсона".

Украинцы разгневались на блогершу за то, что она преуменьшает серьезность трагедии, устроенной россией в Херсонской области. Но девушка объяснила, что на протяжение двух дней ее страница в сети была посвящена исключительно этой теме и сборы денег для херсонцев активно закрывались и были переполнены, много необходимых вещей уже куплено и находится в пути.

"Двое суток моя страница была посвящена исключительно Херсону. И я, как и все, забыла о защитниках на передовой. Но я пришла в себя. Если вы не разделяете мои ценности — отпишитесь", — написала Саша Бо в новой публикации.

Саша Бо ответила на хейт

Большинство фолловеров поддержали девушку, отметив в комментариях, что хейтом, в первую очередь, занимаются люди, которые не помогают ни ВСУ, ни жителям Херсона: "Помогать надо всем, чем Саша занимается постоянно", "Вы молодец! Не обращайте внимания! Люди, которые хейтят лично не открывали никаких сборов", "Диванные писаки пишут мерзость, хотя у самих ни слова о войне, о помощи молчу".

Но нашлись и те, кто обвинили девушку в том, что она весьма некрасиво заявила, что "из-за Херсона" армии стали помогать менее активно: "Я поддерживаю призывы сбора денег на ВСУ, но как можно было написать что "из-за Херсона" остановилось сборы? Это не из-за Херсона, а из-за ру*ни", "Саша, вы делаете все правильно! Но, как по мне пост был не очень корректно написан! Это звучало чуть-чуть как обесценивание другого сбора!", — отметили подписчики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская блогерша Саша Бо беременна в третий раз от нового супруга. Девушка уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака.