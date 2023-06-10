Белые кроссовки всегда будут белыми, если наносить на них копеечную смесь: рецепт

Нужны всего лишь два копеечных ингредиента

Стильная белая обувь имеет одну проблему — она быстро теряет свой привлекательный вид. Даже при использовании дорогостоящих средств для чистки, белым кедам или кроссовкам иногда не удается вернуть их прежнюю красоту.

К счастью, решить эту проблему возможно с использованием только двух бюджетных компонентов: зубной пасты и муравьиного спирта, который можно приобрести в любой аптеке. Об этом пишет ukr.media.

Рецепт чистящей смеси для белой обуви

Чтобы создать эффективное средство, необходимо смешать 1 столовую ложку муравьиного спирта с таким же количеством зубной пасты, чтобы получить пасту для чистки с удобной консистенцией, пригодной для работы.

Покройте старой зубной щеткой подошву средством. Если есть сильные загрязнения, оставьте пасту на 10-15 минут. Эффект будет виден очень быстро: подошва восстановит свой белой цвет, а желтые пятна и грязь исчезнут.

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