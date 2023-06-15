Четыре минуты — и банки с крышками готовы: способ стерилизации от Клопотенко

Пригодится кастрюля и дуршлаг

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Интересным способом стерилизации поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Так на банку уйдет всего четыре минуты. Секрет заключается в использовании кастрюли и дуршлага.

Для стерилизации возьмите кастрюлю, в которую становится дуршлаг. Налейте совсем немного воды, чтобы она не касалась дна дуршлага – по принципу паровой бани. На него поставьте вверх дном банка, произведите средний огонь и стерилизуйте примерно четыре минуты. Может быть немного больше или меньше – банка должна внутри покрыться конденсатом, а когда все капельки исчезнут – тара готова. При необходимости в кастрюлю приливайте воду.

Что касается крышек, то здесь все еще проще. Выложите их в сотейник, залейте водой, доведите до кипения и стерилизуйте минуту. Оставьте в кипятке до того момента, как будете закрывать.

Перед закрыванием банки осторожно достаньте крышку и дайте подсохнуть. Также мы рассказывали, как сделать вкусную заготовку из чесночных стрелок.