Можно ли готовить на сале: ответ вас точно удивит

Разказываем, на чем лучше жарить блюда

Процесс приготовления мяса нередко вызывает много споров о том, на чем его лучше обжаривать. Конечно, многие зависит от вкуса и предпочтений, однако есть несколько правил и рекомендаций, к которым стоит прислушиваться.

Ответив на вопрос о том, как жарить на свином жире, можно сделать для себя правильные выводы о способах приготовления мяса. Именно этот вопрос вместе с "Главредом" сегодня и обсудим.

Можно ли готовить на смальце

У многих смалец — один из главных ингредиентов при приготовлении мясных блюд. На смальце также жарят овощи, его используют при приготовлении различных заправок к блюдам и даже добавляют как основу для суповой зажарки и даже блинов и печенья. Хозяйкам хорошо известно, что смалец добавляет блюду сочность и тонкий привкус. Однако при использовании смальца при зажарке важно не переборщить с его количеством.

На чем лучше жарить: на сале или на оливковом масле

Кулинары в один голос утверждают, что лучшей основой для приготовления жареных продуктов является масло – желательно оливковое. Дело в том, что оно не является опасным при высоких температурах и не выделяет свободные радикалы, негативно сказывающиеся на организме.

Однако если вы привыкли использовать сало для зажарки, не беда. Основная рекомендация – не переборщить с его количеством и помнить, что сало не имеет определяющего негативного влияния на холестериновый обмен.

На чем лучше жарить на смальце или подсолнечном масле

Некоторые исследования показывают, что насыщенные животные жиры (в частности смалец) являются предпочтительнее при приготовлении пищи на огне. Нередко диетологи прямо говорят о том, что при выборе между смальцем и полиненасыщенными жирами, лучше отдать предпочтение первому, однако в умеренных количествах.

Обязательно воспользуйтесь этими советами при приготовлении любимого блюда. Приятного аппетита!