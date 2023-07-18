Поможет все, что есть под рукой: как быстро и просто удалить косточки из вишен

Секунда дела — и вишни уже без косточек

Удаление косточек из вишен — простое действие, если для этого на кухне стоит специальная машинка. Вот только далеко не всегда она есть под рукой, а вишни без косточек требуются для огромного количества блюд.

Обрадуем: долго и неприятно выковыривать косточки из ягод пальцами вам не придется. Вместе с "Важно знать" расскажем, как можно быстро избавиться от этой "вишневой" проблемы.

Как быстро удалить косточки из вишен

Интересно, но старые модели чеснокодавок справляются с этим заданием почти что так же удачно, как и специализированные девайсы. Если приглядеться повнимательнее, то в этом приборе можно найти отверстие, будто бы специально предназначенное для ягод. Безусловно, с чеснокодавкой вы потеряете часть сока, но времени на удаление косточек потратите немного.

Для следующего метода вам понадобится шпилька для волос, английская булавка, пинцет или скрепка. Все эти вещи работают по одному и тому же принципу: вам нужно аккуратно поддеть петелькой на конце шпильки, обратной частью булавки и тому подобными элементами косточку и извлечь ее будто ложкой. Имейте в виду — способ этот работает только со спелыми ягодами!

Можно удалить косточки с помощью бутылки с узеньким горлышком и гвоздя. Надевайте ягоды на горлышко бутылки, а гвоздем аккуратно проталкивайте косточки непосредственно в бутылку. Способ этот прост, быстр и действенен. Если гвоздя нет, используйте зубочистку.

Для вакуумного способа вам пригодится либо трубочка для коктейля, либо шприц без иголки, принцип действия в обоих случаях будет один и тот же. Здесь нужно либо высасывать косточки из ягод через трубочку, либо точно так же удалять их при помощи шприца.

Следующий способ подойдет тем, у которых в хозяйстве есть небольшой перочинный нож с тонким лезвием. Просто необходимо разрезать ягоду за ягодой и выбрасывать косточки наружу.

Когда удалите косточки, приготовьте потрясающие мандрыки с творогом и вишнями. Это невероятно вкусно!