Почему в четверг нужно пить кофе с корицей: готовьте кошельки

Очень приятный способ привлечь богатство в свою жизнь

Те, кто верит в народные приметы, всегда восхищаются тем, как определенные действия могут привлечь удачу и финансовое благополучие. Одной из распространенных примет является традиция пить кофе с корицей каждый четверг.

Данный обряд способен распахнуть дверь к финансовому успеху. Эзотерики заверяют, что такой "денежный" напиток обладает особой энергетикой, притягивающая деньги и процветание.

Как провести ритуал на деньги

По утру приготовьте кофе в турке так, как любите. Главное, чтобы в емкость наливалась только чистая вода. Когда напиток будет почти готов, и на поверхности появятся первые пузырьки или пенка, положите в него кусочек корицы или молотых пряностей на ваш вкус.

Пока ваш кофе настаивается, повторите про себя или вслух следующие слова трижды: "Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки у меня прирастают. Да будет так!". После этого наслаждайтесь каждым глотком, представляя, как деньги текут к вам рекой.

Напомним, что существует много разных способов привлечь деньги в свою жизнь. Один из них – носить в кошельке лавровый лист. Считается, что это растение привлекает удачу и богатство. Другой способ привлечь деньги – положить лавровый лист под коврик. Этот ритуал считается давним и простым способом привлечь успех.