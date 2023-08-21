Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы: настоящий бабушкин способ

Органические удобрения для подкормки растений возвращают свою популярность

Не все кухонные отходы обязательно должны всегда попадать в мусорный бак. Некоторые из них могут быть полезны, например, яичная скорлупа — если использовать ее в качестве удобрения для ваших растений. Она содержит множество полезных веществ для роста растений, таких как магний, калий и другие микроэлементы.

Портал santeplus в разделе "Бабушкины советы" отмечает, что яичная скорлупа богата кальцием. Было бы жалко ее выбросить, не правда ли?

Как приготовить удобрение из яичной скорлупы

Вот как сделать настой для подкормки растений на основе этих кухонных отходов:

В большой кастрюле вскипятите 1 литр воды. Добавьте скорлупу от очистки 10-20 яиц. Снимите емкость с огня и оставьте настаиваться на ночь.

Затем раствор процеживают и поливают растения. Вместе с тем помните, что хотя ваши растения ценят удобрение, слишком большое количество может им навредить. Это натуральное удобрение можно использовать раз в неделю.

Кроме того, вы можете использовать яичную скорлупу как хорошее дополнение к компосту или мульче. Ее нужно тщательно измельчить с помощью мельницы или молотка. Затем ее можно добавить в землю вокруг растений, то есть мульчировать почву, чтобы улучшить ее структуру. Также можно внести яичную скорлупу в компостную яму для обогащения компоста полезными веществами.

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