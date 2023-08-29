29 августа вспоминают об Иловайской трагедии, в которой погибли по меньшей мере 368 украинских военных

В этот вторник украинский народ чтит память о тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и погиб в этой борьбе. Выбор даты — 29 августа — не случаен, он связан с трагическими событиями Иловайской трагедии 2014 года.

Полное название памятного дня — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В этот день мы почитаем память всех украинских воинов, которые пожертвовали своими жизнями ради Родины.

История Иловайской трагедии

В августе 2014 года после интенсивных сражений под Иловайском воины АТО оказались в окружении. Российский диктатор владимир путин заявил, что террористические группировки, контролируемые россией, организуют для наших военных возможность для гуманитарного коридора.

Однако боевики в сотрудничестве с российскими военными атаковали проход, по которому отступали защитники Украины. Согласно официальной статистике, в ходе сражений под Иловайском с 7 по 31 августа 2014 года погибло 368 человек. Тела 18 человек не были вообще найдены, они считаются пропавшими без вести.

Символ "Иловайского котла"

Подсолнечник — символ Дня памяти погибших Защитников

В этот день особенным символом считается подсолнечник, так как большинство военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли на территории юга и юго-востока страны, где распространены обширные подсолнечные поля.

Вечная память воинам Украины!

Напомним, что сегодня — 552-й день полномасштабной войны. Тяжелые бои идут по всей линии фронта, больше деталей – в свежем анализе карт боев.