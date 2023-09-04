Поддерживающая путинскую агрессию актриса продолжает оскорблять украинцев, с которыми в свое время неоднократно сотрудничала

Актриса, которую зрители могут знать по роли судебного медицинского эксперта в нескольких частях сериала "Мухтар", Оксана Сташенко, вылила порцию грязи на украинских артистов Аду Роговцеву, Богдана Бенюка и Владимира Талашко. Эти известные актеры выступают против путинского режима и поддерживают украинцев в войне россии против Украины.

В Украине Сташенко снималась в таких сериалах, как "Дневник беременной женщины" (2012), "Худшая подруга" (2020). Она считает, что без советского прошлого и рф не было бы таких великих людей, как Роговцева, Бенюк и Талашко.

В интервью, которое фанатка путина дала росСМИ, она заявила, что перестала поддерживать отношения с коллегами "по цеху" из Украины. "Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", — выдала свое мнение путинистка.

Эта заслуженная артистка государства-агрессора была "почетной гостьей" на фестивале "Волгоградский факел", где и состоялось интервью. На втором году полномасштабной военной агрессии и геноцида украинцев организаторы особо отметили, что мероприятие носит "патриотический" характер. Другими словами — прославляет террористическую войну в Украине и все нарушения прав человека и международного права, которыми не гнушается рф в своей империалистической оккупационной политике.

Ранее мы рассказывали, что известный режиссер Ларс фон Триер поддержал путина. Кто еще из знаменитостей поддерживает рф и почему, читайте по указанной ссылке. Не скрывает антиукраинских взглядов и Сергей Лукьяненко — писатель-путинист, известный по книгам из серии "Дозоры". Недавно он порадовался обстрелу Одессы: "Вот так бы недельку".