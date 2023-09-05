"Неужели нельзя переговорами все решить": блогерша-миллионница Татьяна Коряк разозлила украинцев словами о войне

С Кипра фитнес-тренер вещает о том, что не надо брать в руки оружие

Участница телешоу и блогер из Харькова Татьяна Коряк попала в скандал из-за высказываний про войну. Недавно еще одну блогершу-миллионницу, Юлию Вербу, раскритиковали за демонстрацию в соцсетях своей лакшери-жизни и отсутствие в блоге реалий, в которых сейчас живет Украина.

А Татьяна Коряк, известная как Корячка, вызвала гнев пользователей своими словами об украинских мужчинах, которые с оружием в руках защищают свою страну от оккупации государством-агрессором рф. В своем Instagram она назвала войну "грязными играми политиков", вопросила "неужели переговорами нельзя все решить" и заявила, что даже если бы была мужчиной, не брала бы в руки оружие.

О том, что Украина защищает свои международно признанные границы от страны-террористки, блогерша не задумалась. А в ответ на сообщение пользовательницы о том, что ее ребенок каждый день плачет за папой, который на фронте, она спросила, доброволец ли он.

"Ваш муж добровольно пошел воевать, или его забрали? Ели добровольно, тогда не понимаю хейта. Если его забрали, то претензии к тому, кто забрал. Мы не обязаны так же делать и жить, как вы! Когда вы уже это поймете? Если у меня сложные периоды в жизни, все должны страдать?", — написала блогерша. Назвала ли она террористическую войну рф против Украины, в которой гибнут украинские защитники, "сложным периодом в жизни" — решать вам.

Также она выдала, что люди, которые добровольно идут защищать свою страну, мыслят однобоко. Пользователи Twitter подозревают, что эти высказывания — результат оплачиваемой работы по продвижению российской пропаганды на миллионную аудиторию.

Ранее мы писали, что популярный блогер, профессиональный велосипедист Василий Капущак перешел на украинский язык, не побоявшись насмешек россиян. Один из них даже выпустил манипулятивный ролик о том, что якобы после этого упали просмотры — а на самом деле было совсем не так.